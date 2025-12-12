Девять коммерческих помещений выставлены на торги в Некрасовке

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги 9 коммерческих помещений свободного назначения в районе Некрасовка. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Они располагаются по адресу улица Вертолетчиков, дом 2, корпуса 1 и 2, а их площадь составляет от 50,5 до 94,3 квадратного метра.

"Некрасовка – активно развивающийся столичный район. Совсем недавно здесь открыли благоустроенный парк Дружбы, который стал одним из главных мест отдыха для жителей как Некрасовки и соседнего Косино-Ухтомского, так и подмосковного города Люберцы", – цитирует Пуртова портал мэра и правительства Москвы.

В помещениях можно будет открыть магазины, кафе, медицинские кабинеты или другие точки бизнеса. У них есть отдельный вход. Все помещения подключены к инженерным коммуникациям.

Заявки на торги принимаются до 12 и 19 января. Аукционы состоятся 15 и 27 января.

Ранее город объявил торги для привлечения инвестора, который построит общественный комплекс площадью 65,7 тысячи квадратных метров в ОЭЗ "Технополис Москва" на улице Коломникова. Победитель получит 100% долю в уставном капитале ООО "Техногород-1", которое принадлежит АО "ОЭЗ "Технополис Москва". Новый корпус станет частью комплекса на площадке "Печатники".

