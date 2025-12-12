Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 09:33

Город

Девять коммерческих помещений выставлены на торги в Некрасовке

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги 9 коммерческих помещений свободного назначения в районе Некрасовка. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Они располагаются по адресу улица Вертолетчиков, дом 2, корпуса 1 и 2, а их площадь составляет от 50,5 до 94,3 квадратного метра.

"Некрасовка – активно развивающийся столичный район. Совсем недавно здесь открыли благоустроенный парк Дружбы, который стал одним из главных мест отдыха для жителей как Некрасовки и соседнего Косино-Ухтомского, так и подмосковного города Люберцы", – цитирует Пуртова портал мэра и правительства Москвы.

В помещениях можно будет открыть магазины, кафе, медицинские кабинеты или другие точки бизнеса. У них есть отдельный вход. Все помещения подключены к инженерным коммуникациям.

Заявки на торги принимаются до 12 и 19 января. Аукционы состоятся 15 и 27 января.

Ранее город объявил торги для привлечения инвестора, который построит общественный комплекс площадью 65,7 тысячи квадратных метров в ОЭЗ "Технополис Москва" на улице Коломникова. Победитель получит 100% долю в уставном капитале ООО "Техногород-1", которое принадлежит АО "ОЭЗ "Технополис Москва". Новый корпус станет частью комплекса на площадке "Печатники".

"Торги Москвы": объекты в ВАО

Читайте также


город

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика