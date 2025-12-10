Москва ищет инвестора для строительства комплекса в ОЭЗ "Технополис Москва"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Город объявил торги для привлечения инвестора, который построит общественный комплекс площадью 65,7 тысячи квадратных метров в ОЭЗ "Технополис Москва" на улице Коломникова, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Инвесторы уже могут подать заявки на участие. Победитель получит 100% долю в уставном капитале ООО "Техногород-1", которое принадлежит АО "ОЭЗ "Технополис Москва".

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов добавил, что "Технополис Москва" является ключевым проектом, где развиваются передовые городские производства.

"Во многом это становится возможно благодаря существенным налоговым льготам: резиденты ОЭЗ на 10 лет освобождаются от налога на имущество, землю и транспорт, платят всего два процента налога на прибыль вместо 25 процентов, а также освобождены от таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования", – рассказал Гарбузов.

Новый корпус станет частью комплекса на площадке "Печатники". Здания сформируют многофункциональное пространство с пешеходно-выставочной галереей, панорамным остеклением и офисными помещениями.

Претендовать на лот могут как юридические, так и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Прием заявок открыт до 17 декабря, а сами торги назначены на 24 декабря.

Для участия требуется регистрация на платформе "Росэлторг" и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее мэр Сергей Собянин и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов открыли Московский центр фотоники в ОЭЗ "Технополис Москва" в Зеленограде. Новый объект стал первым в стране производством фотонных интегральных схем.

Собянин отметил, что создание центра заняло более двух с половиной лет и потребовало серьезных усилий. Он также сообщил, что на площадке планируется запуск еще двух проектов – испытательной лаборатории микроэлектроники и Центра фотошаблонов.