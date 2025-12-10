Жительница Подмосковья завела корову у себя дома

Фото: телеграм-канал "112"

В Подмосковье 27-летняя местная жительница поселила корову у себя дома. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам девушки, корову зовут Варя, ей три года. Она случайно зашла в дом, когда ремонтировали коровник, и ее оставили ненадолго пожить с семьей. Спустя время животное стали приводить в дом регулярно, так как посчитали такое соседство комфортным.

В жилище корова проводит большую часть времени, а ночевать отправляется в сарай. Вместе с животным девушка готовит еду, ест и отдыхает. Как отметила хозяйка коровы, семья не против такого сожительства и смогла к нему привыкнуть. В социальных сетях девушка также ведет влог о жизни с рогатым питомцем.

Ранее из столичной квартиры спасли чернобурую лису. В прокуратуру обратился местный житель. Он заявил, что в одной из квартир содержится дикое животное. Хозяева лисы регулярно выгуливали питомца на поводке во дворе, где играли дети.

По решению прокуратуры дикое животное изъяли и отправили на реабилитацию для дальнейшей транспортировки в Московский зоопарк.