Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома

Жительница города Белово в Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома. Об этом сообщается на сайте "Комсомольская правда – Кемерово".

В первый раз женщина сообщила о подтоплениях в августе этого года. Тогда жительница Белово опубликовала кадры, на которых видно, что уровень воды в подвале дома на Февральской улице достиг ее пояса.

Кроме того, женщина сообщала, что ее печка тоже оказалась затоплена, в результате чего в дом не поступало тепло. Несмотря на принимаемые властями меры, ситуация не улучшилась. В результате местная жительница решила купить карпов и заселить их в подвал.

По словам женщины, рыбы живут там с 20 октября. Она уточнила, что они чувствуют себя хорошо в этом месте.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников сообщил, что несколько российских городов окажутся под угрозой затопления из-за потепления климата и подъема мирового океана до конца текущего века.

Эксперт уточнил, что к 2100 году воды мирового океана поднимутся на 0,3–0,65 метра, при наихудшем сценарии – на 1,3 метра. При таком развитии событий в причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, прибрежная часть Керчи, южная часть Ростова-на-Дону, станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе РФ подтопление может распространиться на прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти на весь Сестрорецк.