Urban Sustainability: повышение уровня моря может уничтожить прибрежные города

Ученые предрекли гибель прибрежных городов из-за повышения уровня моря

Ученые из канадского университета Макгилла заявили, что повышение уровня моря из-за выброса парниковых газов может привести к уничтожению прибрежных городов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Urban Sustainability.

Исследователи выяснили, что в зоне повышенного риска затопления находятся населенные пункты Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, а также Африки. При повышении уровня моря на 20 метров в 2100 году из 840 миллионов зданий на побережьях 136 миллионов могут пострадать.

Большинство построек расположены в густонаселенных низинных районах. Под угрозой находятся порты, инфраструктура и объекты культурного наследия, говорится в статье.

Из-за потепления климата и подъема мирового океана к концу XXI века несколько российских городов могут оказаться затоплены, сказал ранее океанолог Филипп Сапожников.

По его словам, пострадать могут Азов, Керчь, Ростов-на-Дону, населенные пункты Кубани, Адлер, а также Санкт-Петербург, Кронштадт и Сестрорецк.

Ученые предупредили о риске дефицита пресной воды из-за таяния ледников

