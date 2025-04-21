Площадь арктических льдов сократилась до исторического минимума

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Площадь арктических льдов в Северном Ледовитом океане сократилась до исторически низкого значения, об этом сообщают ученые Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Исследование арктических льдов в Северном Ледовитом океане проводилось через японский спутник "Сидзуку". Согласно полученной информации, максимальная площадь льдов, которая обычно растет на протяжении всей зимы вплоть до марта, в этом сезоне достигла пика 20 марта и составила 13,79 миллиона квадратных километров.

По заявлению ученых, это минимальное значений за весь период исследований, которые стартовали в 1979 году.

Отмечается, что сокращение площади арктических льдов связано с глобальным изменением климата. Специалисты опасаются, что в будущем это будет оказывать влияние на погоду и морскую среду.

Ранее ученые предупредили о риске дефицита пресной воды из-за таяния ледников. С начала 21 века уровень моря повысился почти на два сантиметра, а ежегодно теряется более 250 миллиардов тонн льда. Ученые считают, что без ледников запасы пресной воды будут стремительно сокращаться, а повышение уровня океана может привести к исчезновению целых стран.