Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 07:45

Наука

Ученые предупредили о риске дефицита пресной воды из-за таяния ледников

Ученые предупредили о риске дефицита пресной воды из-за таяния ледников

В Москве стартовал новый сезон национальной премии "Вызов"

"Мослекторий": Иван Кулаков – об истории Дня защитника Отечества

Марс, Юпитер, Венера и другие планеты выстроились в одну линию

"Мослекторий": Ирина Мейнцер – об акулах

"Мослекторий": Владимир Большаков – о Клеопатре

Астрономы сообщили о приближении к Земле астероида размером с футбольное поле

Американский физик предложил радикальный метод борьбы с глобальным потеплением

"Мослекторий": Константин Гусев – о Екатерининской эпохе

"Мослекторий": Николай Полонский – о Бразилии

Глобальное потепление и активное таяние ледников могут привести к острому дефициту питьевой воды в ближайшие годы. С начала 21 века уровень моря повысился почти на два сантиметра, а ежегодно теряется более 250 миллиардов тонн льда.

Ученые предупреждают, что без ледников запасы пресной воды будут стремительно сокращаться, а повышение уровня океана может привести к исчезновению целых стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика