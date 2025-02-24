Ученые предупредили о риске дефицита пресной воды из-за таяния ледников

Глобальное потепление и активное таяние ледников могут привести к острому дефициту питьевой воды в ближайшие годы. С начала 21 века уровень моря повысился почти на два сантиметра, а ежегодно теряется более 250 миллиардов тонн льда.

Ученые предупреждают, что без ледников запасы пресной воды будут стремительно сокращаться, а повышение уровня океана может привести к исчезновению целых стран.

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