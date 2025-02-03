Астроном Рублева: парад четырех планет пройдет 28 февраля 2025 года

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Четыре небесных тела будут участвовать в параде планет 28 февраля 2025 года, однако жители столицы смогут увидеть только одно – Венеру. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Специалист пояснила, что в целом 28 февраля в вечернем небе соберутся семь планет – Сатурн, Меркурий, Венера, Нептун, Уран, Юпитер и Марс, но парад образуют только четыре из них.

"Все семь планет слишком разбросаны. О параде можно говорить, если небесные тела находятся рядом в секторе не более 20 градусов. Малый парад в этот раз образуют только Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера. К сожалению, из этих четырех планет можно будет наблюдать только последнюю", – отметила эксперт.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Все четыре находятся на юго-западе, и мы могли бы их увидеть, если бы они были подальше от Солнца. Но они находятся в лучах вечерней зари и теряются в ней. И только Венера – немного дальше, поэтому она видна – и то не долго. Мы сможем наблюдать ее вечером в лучах закатной зари на юго-западе.

Рублева добавила, что с наступлением темноты в небе покажутся не участвующие в параде Юпитер и Марс, а еще одну планету, Уран, можно увидеть только в телескоп.

"Марс красноватого и Юпитер желтого цветов очень хорошо выделяются на небе. Они отличаются от звезд тем, что не мерцают", – напомнила она.

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