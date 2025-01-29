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29 января, 14:26

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Астроном Нароенков: астероид 2024 YR4 может вызвать цунами при падении на Землю

Астероид 2024 YR4 может вызвать цунами при падении на Землю в 2032 году

Фото: depositphotos/Paulpaladin

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году пока составляет в среднем 1%. Однако, если падение все же произойдет, небесное тело может вызвать большие волны и даже цунами. Об этом Москве 24 рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Ранее сообщалось, что открытый в конце прошлого года астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. Диаметр небесного тела в три-четыре раза превосходит размеры Челябинского метеорита и составляет около 70 метров.

По словам Нароенкова, с момента открытия YR4 специалисты постоянно наблюдают за ним и проводят мониторинг его орбиты. Пока вероятность столкновения астероида с Землей составляет около 1%. Однако не исключено, что в будущем прогноз может быть пересмотрен.

Возможно, вероятность столкновения астероида с Землей вообще снизится до ноля, и специалисты уберут его из списка опасных объектов. Может быть, небесное тело пролетит на расстоянии порядка 35–40 тысяч километров над поверхностью нашей планеты и никакого вреда не принесет. В дальнейшем наблюдения внесут ясность и покажут, как будет складываться ситуация в 2032 году.
Сергей Нароенков
старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН

Специалист также рассказал, какие последствия могут наступить для Земли, если столкновение все-таки произойдет. По словам астронома, небесное тело вряд ли полностью сгорит в атмосфере.

"Даже у Челябинского метеорита небольшие его части были обнаружены. Гипотетически, если астероид упадет в океан, возможны какие-то большие волны, цунами. Если на поверхность Земли, то нужно оценивать угол входа в атмосферу, в какую часть земного шара объект упадет. Это пока трудно прогнозировать", – указал эксперт.

Ранее под белорусским городом Жодино были найдены осколки суперболида, упавшего 25 января в 30 километрах от Минска. Внешне фрагменты небесного тела оказались похожи на запеченный картофель. По данным ученых, на месте может находиться до 20–30 образцов космического тела, пока обнаружены только четыре.

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Медведева Светлана

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