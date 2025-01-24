Daily Mail: Африка расколется быстрее, чем предполагалось

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Африка распадается быстрее, чем считалось ранее, пишет RT со ссылкой на публикацию Daily Mail.

Трещина длиной 56 километров появилась в пустыне Эфиопии еще в 2005 году, с тех пор разлом расширяется со скоростью порядка 1,5 сантиметра в год. Ранее ожидалось, что разделение займет десятки миллионов лет.

Теперь выяснилось, что это произойдет в течение 1–5 миллионов лет, рассказал профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кен Макдональд.

Другие исследователи считают, что облик Земли в далеком будущем сильно изменится. Активное движение литосферных плит позволит всем континентам планеты объединиться в единый гипотетический материк Пангея Ультима, которая будет простираться почти от Северного до Южного полюсов.

Однако, уверены ученые, условия для жизни на нем будут очень суровыми – около 92% территории займут пустыни и тропики с максимальной температурой в 55 градусов. Лишь 8% Пангеи Ультимы приходится на полярные районы с относительно комфортным климатом.

