WEF: конфликты, дезинформация и погода станут главными мировыми рисками 2025 года

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Вооруженные конфликты, кампании по дезинформации и экстремальная погода станут главными мировыми рисками в 2025 году, говорится в результатах ежегодного "Глобального исследования восприятия рисков" (Global Risks Report) от Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF).

В отчете собраны мнения более 900 экспертов со всего мира. Главным риском текущего года названы вооруженные конфликты, так ответили 23% респондентов. Еще 14% опрошенных назвали главным опасением 2025 года экстремальные погодные явления, а 8 и 7% перечислили геоэкономическую конфронтацию (санкции и торговые войны) и кампании по дезинформации соответственно.

В двухлетней перспективе экспертов больше всего беспокоят фейки, а на втором и третьем местах оказались погода и военные действия. Главным страхом в 10-летней перспективе, согласно опросу, стали погодные условия, вымирание видов и коллапс экосистем Земли.

Главным взаимосвязанным риском стал социальный разлом, так как неравенство между богатыми и бедными сулит дальнейшее напряжение в обществе и влияет на прочие риски. Кроме того, эксперты отметили низкий уровень опасений по поводу развития ИИ и технологий, однако обратили внимание на опасность генеративных нейросетей, так как они ведут к распространению фейков и поляризации общества.

"В условиях углубления разногласий и нарастания рисков перед мировыми лидерами стоит выбор: продвигать сотрудничество и устойчивость либо столкнуться с усугублением нестабильности", – говорится в отчете.

Ранее экологи предупредили, что ослабление ключевых течений в Атлантическом океане может привести к росту опасных погодных явлений над РФ. Из-за нарушенного баланса солености и температуры воды провоцируется замедление Гольфстрима.

В итоге, уверены эксперты, высокая температура ускоряет таяние вечной мерзлоты, что ведет к выделению еще большего числа метана. Эти явления могут сказаться на России в виде ливней, засух, ураганов и внезапных весенних морозов.

