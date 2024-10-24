Эколог Пукалов: ливни и ураганы могут прийти в РФ из-за ослабления атлантических течений

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В Атлантическом океане замечено ослабление ключевых течений, что может привести к увеличению числа опасных явлений в России. Об этом заявил директор природоохранных программ "Зеленый патруль", эколог Роман Пукалов, сообщает RT.

Эксперт отметил, что нарушенный баланс температуры и солености воды в Атлантике провоцирует увеличение плотности вод, что замедляет Гольфстрим как в самом океане, так и в его ответвлениях. В результате получается "эффект домино" – высокая температура ускоряет таяние уже "невечной" мерзлоты, что приводит к выделению метана – более опасного, чем углекислый газ. Также из-за лесных пожаров увеличивается выброс вредных газов, объяснил Пукалов.

Все эти явления, продолжил эколог, могут сказаться на России в виде ливней, засух, ураганов и внезапных весенних морозов. Например, Мурманский и Североморский порта перестанут быть незамерзающими, а Кольский залив начнет замерзать.

По его прогнозам, низкие температуры окажут влияние на большую часть СЗФО. В меньшей степени опасные явления затронут юг Урала, Запад и часть Восточной Сибири.

Однако с лесными пожарами в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области еще "предстоит бороться долгие десятилетия", предупредил Пукалов. С его слов, из-за климатических изменений все географические зоны сместятся на север – через пару лет на месте южной тайги может появиться лесостепь.

Ранее 44 ведущих климатолога мира обратились к лидерам стран Северной Европы и предупредили их о катастрофе в результате коллапса ключевых течений в Атлантике.

Как утверждают ученые, в случае изменения циркуляции океана первый и самый сильный удар придется на Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию. В эти государства может прийти значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий.