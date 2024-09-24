Ученые научились предсказывать разлив рек с помощью спутниковых технологий

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С помощью спутниковых технологий ученые из университета Индианы провели исследование, которое с помощью замера рельефа раскрывает причины и механизмы разлива рек. С результатами исследования ознакомилась Pravda.Ru.

Ученые выяснили, что разливы рек происходят из-за накопления наносов в русле реки. Это приводит к внезапному изменению русла и затоплению новых территорий. Подобное происходило с рекой Коси в 2008 году в Индии, разлив которой затронул более 30 миллионов человек и нанес ущерб более чем на 1 миллиард долларов.

Исследование показало, что это явление чаще всего происходит рядом с горными хребтами или прибрежными районами, где осадки накапливаются быстрее.

Чтобы спрогнозировать разлив, специалисты изучили данные о 174 инцидентах и разработали модель, которая позволяет предсказать, где река может изменить свое русло. Ученые отмечают, что информация может помочь правительствам и специалистам по планированию выявить районы с высоким риском наводнений.

Новая модель, основанная на данных спутниковых снимков, может сыграть решающую роль в спасении жизней и снижении экономических потерь в результате наводнений, особенно в условиях изменения климата. Исследование предоставляет новые инструменты для предсказания и борьбы с природными катастрофами, связанными с разливами рек.

Ранее председатель Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев сообщил, что климатические изменения грозят человечеству появлением новых заболеваний и ростом смертности. Климатические и погодные явления, как экстремальная жара, засуха, лесные пожары, наводнения создают риски для возникновения заболеваний и увеличения количества смертей, отметил он.