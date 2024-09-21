SABC News: выпавший в ЮАР снег парализовал движение дорог

Фото: AP Photo/Jon Gambrell

Снег неожиданно выпал в ЮАР. В результате оказалось парализовано движение по ряду дорог, передает телеканал SABC News со ссылкой на Национальное дорожное агентство.

Как говорится в материале, для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал планируют привлечь армию. Кроме того, метеорологические службы предупреждают о разрушительном снегопаде в юго-западных районах провинции.

Планируется, что многопрофильные спасательные работы развернут, как только это станет безопасно. Несколько гуманитарных организаций оказывают помощь в предоставлении экстренной помощи для застрявших водителей, отмечают дорожные службы.

Между тем Россия передала Вьетнаму гумпомощь для преодоления последствий тайфуна "Яги", который обрушился на прибрежную зону северной части страны 7 сентября. В результате последовавшего за тайфуном мощного паводка погибли и пропали без вести по меньшей мере 324 человека. Ущерб, по предварительной оценке, превысил 2 миллиарда долларов и может вырасти еще.

В свою очередь, Владимир Путин в ходе встречи с председателем Национального собрания республики Чан Тхань Маном выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна.