Россия передала Вьетнаму гумпомощь для преодоления последствий тайфуна "Яги"

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Спецборт МЧС России доставил во Вьетнам гуманитарную помощь для преодоления последствий от тайфуна "Яги", пишет ТАСС со ссылкой на российское посольстве в Ханое.

По данным агентства, гуманитарный груз включает в себя продукты питания и предметы первой необходимости общим весом более 35 тонн.

Церемония передачи прошла в аэропорту Нойбай в присутствии замначальника управления по контролю за дамбами и предотвращению стихийных бедствий министерства сельского хозяйства и аграрного развития страны Нгуен Ван Тиена, зампредседателя Народного комитета провинции Лаокай и временного поверенного в делах России во Вьетнаме Ивана Нестерова.

"Это еще одно проявление традиционно дружественных отношений между народами наших стран, которые продолжаются на протяжении почти 75 лет. Убежден, что оказанная гуманитарная помощь поможет пострадавшим вьетнамским гражданам скорее возвратиться к нормальной жизни", – сказал Нестеров.

Представители вьетнамской стороны выразили глубокую признательность России за своевременно оказанную помощь. По их словам, это ярко характеризует всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами.

Тайфун обрушился на прибрежную зону северной части Вьетнама 7 сентября. В результате последовавшего за "Яги" мощного паводка погибли и пропали без вести по меньшей мере 324 человека. Ущерб, по предварительной оценке, превысил 2 миллиарда долларов и может вырасти еще.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь призвал министерства, ведомства и власти на местах принять все меры для скорейшего восстановления нормальной жизни.

В свою очередь, Владимир Путин в ходе встречи с председателем Национального собрания республики Чан Тхань Маном выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна.