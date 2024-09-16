Один человек погиб и семь пропали без вести при наводнении в Чехии

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Один человек погиб и еще семеро пропали без вести в результате наводнения в Чехии. Об этом заявил глава полиции республики Мартин Вондрашек.

"Один человек утонул в реке Красовке в Брунталском районе на севере страны. Еще семь человек числятся пропавшими без вести", – сказал он в своем выступлении по Чешскому радио.

При этом, по прогнозам синоптиков, обильные дожди продлятся до вечера понедельника, 16 сентября. Осадки сопровождаются разливами рек и других водоемов, а также сильными ветрами.

В настоящее время непогода бушует на территории Чехии, Польши, Австрии, Словакии, Венгрии и Румынии. По данным СМИ, при наводнении в Европе уже погибли восемь человек. Так, пять человек погибли в результате наводнения на юге Румынии в Галаце, а в Польше стало известно о гибели двух человек. В свою очередь, губернатор австрийской федеральной земли Нижняя Австрия Йоханна Микль-Ляйтнер сообщила о гибели пожарного в ходе паводка.

До этого во Вьетнаме погибли и пропали без вести по меньшей мере 324 человека в результате мощного паводка после тайфуна "Яги". Официально известно о гибели 179 человек, а еще 145 человек указаны как пропавшие без вести. Тайфун также вызвал обрушение моста, который служит переправой через реку Красную.