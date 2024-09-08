Не менее 29 человек погибли из-за наводнений в Индии

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Как минимум 29 человек стали жертвами наводнений на юге Индии. Об этом пишет Business Standard, ссылаясь на заявление главного секретаря штата Телангана Шанти Кумари.

Пострадавшими от стихии числятся 29 из 33 округов штата, уточнила она.

Последствия наводнений на востоке Индии в августе затронули почти два миллиона человек. Тогда стихия накрыла индийский штат Трипура.

Сильные проливные дожди привели к наводнениям в стране. В конце августа службы спасения вынуждены были вывозить людей на лодках в пункты временного размещения. Под водой оказались улицы города Агарталы, некоторые дома были затоплены до уровня крыши, а люди передвигались вплавь.

