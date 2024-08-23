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23 августа, 07:45

Происшествия

Новости мира: сильные проливные дожди привели к наводнениям в Индии

Новости мира: сильные проливные дожди привели к наводнениям в Индии

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Сильные проливные дожди привели к наводнениям в Индии. На кадрах, сделанных с воздуха, видно, как улицы северо-восточного индийского Агарталы ушли под воду, некоторые дома затоплены до крыши, люди передвигаются вплавь. По данным властей, стихия унесла жизни 11 человек, на данный момент свыше 34 тысяч человек эвакуированы. Службы спасения продолжают вывозить людей на лодках в пункты временного размещения.

Также стало известно, что в мексиканском парке аттракционов во время катания на карусели пошел сильный дождь. Руководство парка в целях безопасности приняло решение остановить аттракционы, при этом люди остались под дождем на высоте 60 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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