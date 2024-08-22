Администратор стрелкового тира в Реутове арестован после гибели посетителя

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Администратор стрелкового тира в Реутове, где погиб посетитель, арестован на два месяца, до 19 октября 2024 года. Об этом сообщает телеграм-канал ГСУ СК РФ по Московской области.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

О несчастном случае стало известно ранее. Отец вместе с сыном посетил тир в Реутове 20 августа. Подросток случайно попал в отца, однако ранение оказалось смертельным.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Позже был задержан администратор тира. По мнению следователей, он позволил несовершеннолетнему пройти в тир, хотя никакой договор об услуге с ним не заключался. Также выяснилось, что во время стрельбы администратора не было в комнате, где он должен был следить за безопасностью.

