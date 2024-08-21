СК возбудил дело по факту гибели мужчины в тире Реутова

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Причинения смерти по неосторожности" после гибели мужчины в тире подмосковного Реутова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии правоохранителей, 20 августа подросток с отцом находились вместе в тире. Когда несовершеннолетний был в тактических наушниках и с оружием в руках, его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. В этот момент подросток произвел выстрел и случайно попал в него. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия и проводят осмотр.

Ранее полицейские организовали проверку по факту конфликта в тире в Раменском городском парке. Предварительно, ссора произошла между работником тира и посетителем, в ходе которой последний повредил имущество тира.

Правоохранители установили и опросили правонарушителя. Им оказался житель Жуковского 1989 года рождения.