Суд дал 4,5 года колонии мужчине за стрельбу из пневматического оружия в женщин в Москве

Фото: 123RF/askoldsb

Столичный суд приговорил Шерзода Фазылова к 4,5 года лишения свободы после стрельбы из пневматического оружия в женщин и применения насилия в отношении полицейского в Дмитровском районе. Об этом прокуратура Москвы сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, 23-летний подозреваемый осужден по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

В материалах дела указано, что 28 октября 2023 года на остановке общественного транспорта на улице Софьи Ковалевской Фазылов в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из пневматического пистолета в сторону женщины с ребенком. Однако пуля отрикошетила и попала в потерпевшую. Также фигурант дела выстрелил в сторону еще двоих женщин, а при задержании оказал сопротивление и применил силу против полицейского.

Ранее в поселке Шувелан в Баку рецидивист открыл стрельбу из охотничьего ружья. В результате нападения погибли трое полицейских и один гражданский. При попытке задержания мужчина попытался оказать сопротивление, но его ликвидировали открытым огнем. Возбуждено уголовное дело.