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21 июня, 07:45

Происшествия

Новости мира: неизвестный открыл стрельбу по людям в Окленде

Новости мира: неизвестный открыл стрельбу по людям в Окленде

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В ночь на 21 июня в американском Окленде произошла стрельба. ЧП случилось на оживленной барной улице. Очевидцы говорят, что стрелок действовал в одиночку. Злоумышленнику удалось скрыться, но его уже ищет полиция. По оценкам местных СМИ, до 10 человек доставлены в больницу.

Тем временем премьер-министр Великобритании Риши Сунак оказался в центре нового скандала. По данным ряда источников, личный секретарь Сунака поставил 100 фунтов в букмекерской конторе на то, что будут назначены досрочные выборы в июле. Шанс выигрыша оценивался как 5 к 1. Из-за этого оппозиция обвинила премьер-министра в использовании секретной служебной информации для личной выгоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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