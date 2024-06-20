Силу прошедшего урагана "Эдгар" оценили на 10 баллов по шкале Бофорта

Городские службы ликвидируют последствия непогоды 20 июня. Силу прошедшего урагана "Эдгар" оценили на 10 баллов из 12 возможных по шкале Бофорта. Скорость ветра днем достигала 25 метров в секунду (90 километров в час), а в некоторых районах города выпало больше половины месячной нормы осадков.

В свою очередь, в Минздраве сообщили, что после непогоды в больницы попали 18 человек, трое из который находятся в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.