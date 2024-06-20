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20 июня, 23:15

Общество

Силу прошедшего урагана "Эдгар" оценили на 10 баллов по шкале Бофорта

Силу прошедшего урагана "Эдгар" оценили на 10 баллов по шкале Бофорта

Городские службы ликвидируют последствия непогоды 20 июня

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Городские службы ликвидируют последствия непогоды 20 июня. Силу прошедшего урагана "Эдгар" оценили на 10 баллов из 12 возможных по шкале Бофорта. Скорость ветра днем достигала 25 метров в секунду (90 километров в час), а в некоторых районах города выпало больше половины месячной нормы осадков.

В свою очередь, в Минздраве сообщили, что после непогоды в больницы попали 18 человек, трое из который находятся в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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