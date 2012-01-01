Эксперт Капунин назвал способ определить поддельный мед с помощью воды

20 мая отмечается Всемирный день пчел, а в России в конце месяца уже начинается сезон сбора меда. Совсем скоро пчеловоды начнут выставлять свой товар на ярмарках и в специализированных магазинах. Вместе с ними активизируются и желающие продать разбавленный или синтетический продукт. Где приобрести хороший мед и как отличить поддельный от натурального – в материале Москвы 24.
Где купить мед?
Больше 60% продаваемого в России меда – подделка, рассказал Москве 24 председатель "Общественной потребительской инициативы", зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. По его словам, покупателям предлагают разбавленный продукт или похожий по составу и консистенции на патоку. Недобросовестные продавцы также пытаются выдать один сорт меда за другой.
Чтобы не нарваться на подделку, эксперт рекомендовал выбирать правильные и проверенные точки продажи. В частности, не стоит покупать мед с рук, возле дорог и в нестационарных точках торговли. Отдать предпочтение лучше официальным московским ярмаркам или специализированным магазинам, посоветовал Павлов.
При этом в сетевых магазинах продукт нужно выбирать осторожно, рассказал Москве 24 председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин. Он объяснил: на заводах мед нагревают до высоких температур, чтобы он из засахаренного состояния перешел в тягучее. Однако это может быть опасно для потребителя.
"Если вы нагреваете мед до 38 градусов, он своих полезных свойств почти не теряет. Но если до 60 и выше, в нем появляются вещества, которые даже могут навредить здоровью", – подчеркнул Капунин.
Эксперт рекомендовал найти адреса и контакты проверенных пасек и закупать мед там. Но перед этим нужно убедиться, что продавец соблюдает все требования безопасности, добавил Капунин.
Как проверить мед у продавца?
Фальсификаторы фактически повторяют природный процесс переработки нектара, добавляя в продукт загустители, подсластители и красители. Из-за этого отличить натуральный мед от подделки порой не способны даже эксперты, отметил Валерий Капунин. Однако, по его словам, существуют критерии, которые помогут определить недобросовестного продавца и некачественный товар.
- Документы. У продавца можно попросить сертификат о прохождении лабораторного анализа и ветеринарную справку. Также, если мед выставлен на продажу, он должен быть зарегистрирован в автоматизированной системе "Меркурий", в которой хранятся ветеринарные сертификаты. Проверить это можно на ее официальном сайте, введя номер ветеринарного сопроводительного документа (ВСД).
- Вкус. На ярмарках, пасеках и в некоторых торговых точках можно и нужно просить попробовать товар. Чтобы отличить подделку от натурального продукта, необходимо нанести немного меда на язык и провести им по небу. Если во рту появилась горечь или начало першить, товар прошел проверку.
- Вязкость. Для следующего теста нужно взять ложку меда и поднять над бочкой. Если струя не прерывается спустя долгое время, значит, товар качественный.
А вот засахаренность меда не говорит о его качестве и ненатуральности, отметил Капунин. По его словам, на скорость этого процесса влияют состав продукта, условия его хранения и расфасовки. Например, акациевый мед долго не кристаллизуется из-за более низкого содержания глюкозы, объяснил специалист.
Домашняя проверка
Протестировать качество меда можно и вне торговых точек.
"Например, надо нанести две-три капельки продукта на листок белой бумаги. Если вокруг образуется водное пятно, это не совсем зрелый мед – там повышенный процент влаги. Если развести его в стакане с водой, он должен раствориться без остатка. Осадок – признак некачественного меда", – отметил председатель Союза пчеловодов России.
Также определить содержание воды в меде можно с помощью хлеба. Если его макнуть в натуральный продукт, он останется твердым и не размякнет. Все эти методы не гарантируют стопроцентную точность, но могут стать сигналом, что перед вами сомнительный товар, обратил внимание Капунин.
Олег Павлов, в свою очередь, напомнил, что при покупке некачественного меда необходимо обращаться к производителю и продавцу и требовать компенсацию стоимости и морального вреда. Кроме того, можно написать жалобу в Роспотребнадзор, однако факт подделки важно доказать документально, проведя экспертизу, заключил правозащитник.