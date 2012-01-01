Эксперт Капунин назвал способ определить поддельный мед с помощью воды

20 мая отмечается Всемирный день пчел, а в России в конце месяца уже начинается сезон сбора меда. Совсем скоро пчеловоды начнут выставлять свой товар на ярмарках и в специализированных магазинах. Вместе с ними активизируются и желающие продать разбавленный или синтетический продукт. Где приобрести хороший мед и как отличить поддельный от натурального – в материале Москвы 24.

Где купить мед?

Больше 60% продаваемого в России меда – подделка, рассказал Москве 24 председатель "Общественной потребительской инициативы", зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. По его словам, покупателям предлагают разбавленный продукт или похожий по составу и консистенции на патоку. Недобросовестные продавцы также пытаются выдать один сорт меда за другой.

Чтобы не нарваться на подделку, эксперт рекомендовал выбирать правильные и проверенные точки продажи. В частности, не стоит покупать мед с рук, возле дорог и в нестационарных точках торговли. Отдать предпочтение лучше официальным московским ярмаркам или специализированным магазинам, посоветовал Павлов.





Олег Павлов председатель "Общественной потребительской инициативы", зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Единственный критерий, по которому можно выбирать место покупки, – близость к производителю. В идеале нужно покупать мед на фабрике или в магазине при пасеке.

При этом в сетевых магазинах продукт нужно выбирать осторожно, рассказал Москве 24 председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин. Он объяснил: на заводах мед нагревают до высоких температур, чтобы он из засахаренного состояния перешел в тягучее. Однако это может быть опасно для потребителя.

"Если вы нагреваете мед до 38 градусов, он своих полезных свойств почти не теряет. Но если до 60 и выше, в нем появляются вещества, которые даже могут навредить здоровью", – подчеркнул Капунин.

Эксперт рекомендовал найти адреса и контакты проверенных пасек и закупать мед там. Но перед этим нужно убедиться, что продавец соблюдает все требования безопасности, добавил Капунин.

Как проверить мед у продавца?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фальсификаторы фактически повторяют природный процесс переработки нектара, добавляя в продукт загустители, подсластители и красители. Из-за этого отличить натуральный мед от подделки порой не способны даже эксперты, отметил Валерий Капунин. Однако, по его словам, существуют критерии, которые помогут определить недобросовестного продавца и некачественный товар.

Документы . У продавца можно попросить сертификат о прохождении лабораторного анализа и ветеринарную справку. Также, если мед выставлен на продажу, он должен быть зарегистрирован в автоматизированной системе "Меркурий", в которой хранятся ветеринарные сертификаты. Проверить это можно на ее официальном сайте, введя номер ветеринарного сопроводительного документа (ВСД).

. У продавца можно попросить сертификат о прохождении лабораторного анализа и ветеринарную справку. Также, если мед выставлен на продажу, он должен быть зарегистрирован в автоматизированной системе "Меркурий", в которой хранятся ветеринарные сертификаты. Проверить это можно на ее официальном сайте, введя номер ветеринарного сопроводительного документа (ВСД). Вкус . На ярмарках, пасеках и в некоторых торговых точках можно и нужно просить попробовать товар. Чтобы отличить подделку от натурального продукта, необходимо нанести немного меда на язык и провести им по небу. Если во рту появилась горечь или начало першить, товар прошел проверку.

. На ярмарках, пасеках и в некоторых торговых точках можно и нужно просить попробовать товар. Чтобы отличить подделку от натурального продукта, необходимо нанести немного меда на язык и провести им по небу. Если во рту появилась горечь или начало першить, товар прошел проверку. Вязкость . Для следующего теста нужно взять ложку меда и поднять над бочкой. Если струя не прерывается спустя долгое время, значит, товар качественный.

А вот засахаренность меда не говорит о его качестве и ненатуральности, отметил Капунин. По его словам, на скорость этого процесса влияют состав продукта, условия его хранения и расфасовки. Например, акациевый мед долго не кристаллизуется из-за более низкого содержания глюкозы, объяснил специалист.

Домашняя проверка

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Протестировать качество меда можно и вне торговых точек.

"Например, надо нанести две-три капельки продукта на листок белой бумаги. Если вокруг образуется водное пятно, это не совсем зрелый мед – там повышенный процент влаги. Если развести его в стакане с водой, он должен раствориться без остатка. Осадок – признак некачественного меда", – отметил председатель Союза пчеловодов России.





Валерий Капунин председатель Союза пчеловодов России Можно в этот раствор добавить капельку йода. Если жидкость посинела, значит, в составе присутствует крахмал и это не совсем мед.

Также определить содержание воды в меде можно с помощью хлеба. Если его макнуть в натуральный продукт, он останется твердым и не размякнет. Все эти методы не гарантируют стопроцентную точность, но могут стать сигналом, что перед вами сомнительный товар, обратил внимание Капунин.

Олег Павлов, в свою очередь, напомнил, что при покупке некачественного меда необходимо обращаться к производителю и продавцу и требовать компенсацию стоимости и морального вреда. Кроме того, можно написать жалобу в Роспотребнадзор, однако факт подделки важно доказать документально, проведя экспертизу, заключил правозащитник.