Диетолог рассказала, как выявить скрытую непереносимость меда

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Многие россияне употребляют мед каждый день, не подозревая, что у них может быть скрытая непереносимость этого продукта. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Она пояснила, что скрытая непереносимость – это накопленная реакция иммунной системы на продукты, усваивать которые у организма нет физиологической возможности. В частности, по словам специалиста, употребление таких продуктов приводит к снижению иммунитета и к различным проблемам со здоровьем.

"Если у человека есть явные кожные проблемы – экзема, псориаз, если у человека задержка жидкости в организме при нормальной работе щитовидной железы и здоровых почках, если у него существенно снизились когнитивные функции, часто бывают головные боли, депрессивные состояния, аутоиммунные проблемы любой локализации, нарушается работа пищеварительной системы, меняется состав микробиома, нужно обязательно сдать анализ крови на скрытую непереносимость меда", – рекомендовала Королева.

Как уточнила эксперт, двух, иногда трех чайных ложек меда в день вполне достаточно, чтобы побаловать вкусовые рецепторы.

Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник "Атлас" Анна Жилкина ранее рассказала, что некоторые компоненты косметики, бытовой химии и лекарств могут вызывать аллергию на солнце. По словам эксперта, речь идет о патологическом отклике кожи на ультрафиолет.

Также врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, что для снижения уровня сахара в крови в рацион следует включить горбушу, орехи, чеснок и овсянку. Также специалист порекомендовала обязательно есть морскую рыбу, например горбушу.

