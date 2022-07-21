Онколог рассказал, в каком случае нужно удалять родинки

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Обычно родинки не причиняют вреда, однако в некоторых случаях из них может развиться злокачественная опухоль. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Врач-онколог, дерматолог Дмитрий Синявин рассказал, что не стоит удалять родинки без нужды или из-за боязни возникновения меланомы. Вместе с тем специалист напомнил, что чем раньше избавиться от опасной родинки, тем выше шанс не заболеть раком.
Эксперт пояснил, что развитие меланомы провоцируют злоупотребление солнечными ваннами, гормональные сбои и наследственность.
"До 10% случаев меланомы – семейные. Это связано как со сходным типом кожи у близких родственников, так и с мутациями в генах, которые могут передаваться из поколения в поколение. Узнать о рисках передачи по наследству генетических вариантов, повышающих риск развития меланомы, можно благодаря генетическому исследованию методом высокопроизводительного секвенирования", – пояснил руководитель Центра молекулярной онкологии Владислав Милейко.
Специалист рекомендовал обратиться к врачу, если родинка часто травмируется, изменила цвет и форму, увеличилась в размерах, покраснела, начала шелушиться, болеть или зудеть. При этом убрать родинку можно лишь после дерматоскопического исследования, которое определит потенциальную опасность.
При подозрении на перерождение родинки ее удаляют скальпелем. Если же меланому выявили на ранней стадии, то необходимо дополнительно иссечь кожу с отступом на 5 миллиметров от границ прошлых разрезов. При отсутствии угроз перерождения родинки удаляют с помощью радиоволнового иссечения. Лазерная деструкция подходит для избавления от бородавок и папиллом. Однако последний способ, сказал Синявин, не рекомендуется использовать из-за слишком поверхностной операции.
"Выбор метода удаления родинки с тела – всегда прерогатива медицинского специалиста. Самостоятельно пытаться избавиться от невуса ни в коем случае нельзя. Это может привести к неприятным последствиям для здоровья", – предупредил Синявин.
Врач рекомендовал меньше времени проводить на солнце, использовать солнцезащитные кремы и отказаться от вредных привычек.
Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова объяснила, почему на коже появляются пятна красного цвета, напоминающие родинки. По ее словам, речь идет о гемангиомах. Это расширенные сосуды, которые напоминают кровеносные тела. Доктор медицинских наук отметила, что, несмотря на популярные мнения, гемангиомы безопасны.
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