Врач развеяла миф о заражении бородавками от лягушек

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жабы и лягушки не передают вирус папилломы человека, как принято считать, однако заразиться бородавками можно при прикосновении к инфицированному предмету. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Михайлова.
"Заразиться этим вирусом можно при соприкосновении с инфицированной кожей, например при рукопожатии или через общие предметы пользования, такие как игрушки, дверные ручки и прочее. <...> Жабы с лягушками тут вовсе ни при чем", – пояснила специалист.
Способствуют заражению микротрещины и воспаления на коже, отмечает Михайлова. Кроме того, больше всего недугу подвержены люди с ослабленным иммунитетом, например ВИЧ-инфицированные. У людей же с хорошим здоровьем вирус не проникает в глубокие слои кожи, а бородавки проходят самостоятельно.
В качестве мер профилактики косметолог рекомендует использовать хорошую обувь, чтобы ноги всегда были сухими, не ходить босиком в общественных местах и посещать только проверенных мастеров маникюра и педикюра. Также не лишним будет следить за общим состоянием здоровья и закаляться.
Ранее дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что, вопреки распространенному мнению, красные пятна на коже, похожие на родинки, не опасны. Речь идет о гемангиомах, расширенных сосудах, которые, по имеющимся на сегодняшний день данным, не связаны ни с какими заболеваниями.
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