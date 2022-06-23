Дерматолог развеяла миф о похожих на родинки красных пятнах на коже

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Врач-дерматолог Юлия Галлямова объяснила, почему на коже появляются пятна красного цвета, напоминающие родинки, сообщает News.ru.
По ее словам, речь идет о гемангиомах. Это расширенные сосуды, которые напоминают кровеносные тела. Доктор медицинских наук отметила, что, несмотря на популярные мнения, гемангиомы безопасны. Они лишь являются эстетическим дефектом.
"Они не опасны, они ни о чем не говорят, хотя есть предположения, что это говорит о метаболическом синдроме, гипертензии внутри печени, якобы нарушения со стороны печени, но научно это не доказано. Поэтому в доказательной медицине они не представляют никакой опасности, кроме эстетического дефекта", – заявила Галлямова.
Она добавила, что если гемангиомы раздражают, это можно легко исправить, просто удалив их. При этом пугаться и бежать к дерматологу не стоит.
Ранее телеведущий Александр Мясников рассказал, что "находки неясной клинической значимости" можно обнаружить практически у каждого человека. По его словам, у каждого 10-ого здорового человека есть камни желчного пузыря, а камни в почках – у каждого 10-ого мужчины и каждой 20-й женщины. Согласно исследованиям, возможная киста печени имеется у каждой 20-й женщины и реже – у мужчин.
Гемангиомы печени – опухолевые образования доброкачественного характера – после обследования находят примерно у 20% пациентов, отметил специалист. А грыжу межпозвоночного диска без каких-либо болей в спине имеет почти каждый третий, сказал врач.
Мясников также отметил, что у каждого десятого мужчины до 40 лет, у каждого второго от 50 до 60 лет и у восьми мужчин из десяти к 80 годам находятся аденома и гипертрофия простаты. А узлы щитовидной железы при УЗИ найдут при случайном обследовании у каждого второго человека.
"Доктор 24": мифы и правда о родинках
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