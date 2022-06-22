Дерматолог предупредила о смертельной опасности поцелуев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дерматолог Ольга Божок предупредила, что поцелуй может быть опасен для человека, так как несет риск инфицирования ВИЧ. Об этом сообщает News.ru.
По словам эксперта, целуясь, также можно заразиться хеликобактериозом, который впоследствии может привести к онкологии. Кроме того, как уточнила дерматолог, через поцелуй заражаются герпесом.
"Самое распространенное – это, конечно, герпес, причем неважно, был ли он у человека изначально, так как контакт с человеком, у которого идет острая фаза этого заболевания, спровоцирует его и у вас", – пояснила врач.
Она также предупредила, что среди инфекций, передаваемых таким образом, – кариозное воспаление зубов. Контактируя с человеком с этим заболеванием, можно подхватить инфекцию вместе со слюной.
"Советую всем внимательнее относиться к выбору партнера и помнить, что от болезней, передающихся через ротовой контакт, практически нет действенных способов профилактики", – заключила дерматолог.
Ранее в министерстве здравоохранения сообщили о самых распространенных заболеваниях, передающихся половым путем. Так, трихомоноз лидирует со значительным отрывом из-за хорошей диагностики и яркой симптоматики.
Второе место занимают хламидийные инфекции, третье – аногенитальные бородавки. Далее следуют сифилис, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция и гонококковая инфекция.
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