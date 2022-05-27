Врач назвала главные симптомы опасных половых инфекций

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Британский врач Мириам Стоппард назвала симптомы опасных инфекций, передающихся половым путем. Об этом сообщает радио КП.
По ее словам, сигналом об инфекционном заболевании женской репродуктивной системы является боль в животе.
"Воспалительные заболевания органов малого таза всегда проверяются в первую очередь, если женщины жалуются на внезапную боль в нижней правой части живота", – отметила Стоппард.
Она подчеркнула, что при сильной боли нужно незамедлительно обратиться к врачу.
Стоппард уточнила, что симптомами скрытых заболеваний, передающихся половым путем, также являются выделения из влагалища, кровотечения между менструациями и повышенная температура тела. В этих случаях необходимо пройти обследование.
"Отсрочка в лечении инфекционных заболеваний или наличие повторных эпизодов заражения могут повысить риск развития серьезных осложнений в будущем", – добавила врач.
Ранее в Минздраве назвали самые распространенные заболевания, передающиеся половым путем. Как оказалось, трихомоноз лидирует со значительным отрывом из-за хорошей диагностики и яркой симптоматики.
Второе место занимают хламидийные инфекции, третье – аногенитальные бородавки. Далее следуют сифилис, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция и гонококковая инфекция.
"Доктор 24": инфекции, передающиеся половым путем
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