Врач назвала главные симптомы опасных половых инфекций

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Британский врач Мириам Стоппард назвала симптомы опасных инфекций, передающихся половым путем. Об этом сообщает радио КП.

По ее словам, сигналом об инфекционном заболевании женской репродуктивной системы является боль в животе.

"Воспалительные заболевания органов малого таза всегда проверяются в первую очередь, если женщины жалуются на внезапную боль в нижней правой части живота", – отметила Стоппард.

Она подчеркнула, что при сильной боли нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Стоппард уточнила, что симптомами скрытых заболеваний, передающихся половым путем, также являются выделения из влагалища, кровотечения между менструациями и повышенная температура тела. В этих случаях необходимо пройти обследование.

"Отсрочка в лечении инфекционных заболеваний или наличие повторных эпизодов заражения могут повысить риск развития серьезных осложнений в будущем", – добавила врач.

Ранее в Минздраве назвали самые распространенные заболевания, передающиеся половым путем. Как оказалось, трихомоноз лидирует со значительным отрывом из-за хорошей диагностики и яркой симптоматики.

Второе место занимают хламидийные инфекции, третье – аногенитальные бородавки. Далее следуют сифилис, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция и гонококковая инфекция.

