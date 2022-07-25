Врач перечислил правила безопасного загара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Потребление большого количества жидкости, использование защитных кремов со значением SPF от 50 и солнцезащитных очков, а также пребывание на солнце в безопасное время позволят снизить вред загара для здоровья, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-дерматовенеролога, онколога КДЦ НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера, кандидата медицинских наук Дмитрия Древаля.
Эксперт призвал избегать загара с 11:00 до 16:00, когда солнце в зените. Он рекомендовал в данный период отдыхать в густой тени, носить свободную одежду из плотной ткани и широкополые шляпы.
Кроме того, не следует загорать мокрыми, так как капли воды фокусируют солнечный свет, что может привести к ожогам кожи.
"Загорайте постепенно. В первый день достаточно 15–20 минут пребывания на солнце, затем прибавляем минут по 20 ежедневно", – посоветовал врач.
Древаль также пояснил, что слой солнцезащитного крема необходимо обновлять каждые два часа пребывания на солнце и сразу после купания.
По словам специалиста, людям в группах риска следует сократить время пребывания на солнце и избегать загара без сильных солнцезащитных кремов. Он уточнил, что к группам риска относятся:
Ранее заместитель главврача Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Поршина заявила, что ультрафиолетовое излучение снижает иммунитет и ускоряет старение.
Также, по словам эксперта, пребывание на солнце может привести к развитию меланомы, которая является опасной злокачественной опухолью. Врач уточнила, что обычно в это заболевание переходят имеющиеся на теле родинки.
Эксперты рассказали, как выбрать солнцезащитный крем
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