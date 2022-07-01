Дерматолог назвала типы людей, которым нельзя загорать

Врач-дерматолог Елена Скорогудаева назвала типы людей, которым нельзя загорать на солнце, сообщает "Вечерняя Москва".
По ее словам, время пребывания человека на солнце зависит от его внешнего типа по шкале Фитцпатрика.
Так, больше всего подвержены негативному влиянию солнца люди с розовой кожей, голубыми глазами и светлыми или рыжими волосами.
"Этот тип людей больше всего подвержен негативному влиянию солнца, потому что у них не синтезируется меланин. Поэтому этой группе людей противопоказано долго находиться на солнце. Они не загорают, а сразу обгорают", – рассказала дерматолог.
Также загорать не рекомендуется тем, у кого голубые глаза и светлые волосы. У этого типа имеется склонность к розацеа, а солнце выступает провокатором появления этой болезни.
Далее, как отметила Скорогудаева, следуют люди, имеющие темную кожу.
По ее словам, этот тип наиболее устойчив к негативному воздействию солнечных лучей.
"У них формируется необходимый пигмент (меланин), который защищает кожу от солнца. Он работает как антиоксидант и как фильтр от опасных лучей", – добавила дерматолог.
Ранее дерматолог Инна Петросова посоветовала не загорать на солнце с 10 до 16 часов. Дело в том, что в это время уровень ультрафиолета очень высокий и человек может получить ожоги. Совсем воздержаться от загара эксперт посоветовала людям со слишком светлой кожей и большим количеством родинок на теле, которые могут переродиться в злокачественные образования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: