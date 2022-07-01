Дерматолог назвала типы людей, которым нельзя загорать

Врач-дерматолог Елена Скорогудаева назвала типы людей, которым нельзя загорать на солнце, сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, время пребывания человека на солнце зависит от его внешнего типа по шкале Фитцпатрика.

Так, больше всего подвержены негативному влиянию солнца люди с розовой кожей, голубыми глазами и светлыми или рыжими волосами.

"Этот тип людей больше всего подвержен негативному влиянию солнца, потому что у них не синтезируется меланин. Поэтому этой группе людей противопоказано долго находиться на солнце. Они не загорают, а сразу обгорают", – рассказала дерматолог.

Также загорать не рекомендуется тем, у кого голубые глаза и светлые волосы. У этого типа имеется склонность к розацеа, а солнце выступает провокатором появления этой болезни.

Далее, как отметила Скорогудаева, следуют люди, имеющие темную кожу.

По ее словам, этот тип наиболее устойчив к негативному воздействию солнечных лучей.

"У них формируется необходимый пигмент (меланин), который защищает кожу от солнца. Он работает как антиоксидант и как фильтр от опасных лучей", – добавила дерматолог.

Ранее дерматолог Инна Петросова посоветовала не загорать на солнце с 10 до 16 часов. Дело в том, что в это время уровень ультрафиолета очень высокий и человек может получить ожоги. Совсем воздержаться от загара эксперт посоветовала людям со слишком светлой кожей и большим количеством родинок на теле, которые могут переродиться в злокачественные образования.