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Оранжевые овощи и фрукты помогут улучшить загар – диетолог

"Оттенок совершенно другой": какие продукты помогут быстро загореть
обществоэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала Москве 24, что оранжевые овощи и фрукты помогут быстрее получить красивый персиковый загар.

Специалист посоветовала перед принятием солнечных ванн употреблять продукты с большим содержанием каротиноидов: абрикосы, персики и морковь.

"От этих фруктов и овощей загар формируется более быстро и он более стойкий", – отмечает специалист.

Загар зависит от региона, в котором вы загораете. На юге это один загар, в средней полосе оттенок совершенно другой. Но за счет добавления оранжевых фруктов и овощей можно сделать его более приятным, более персиковым.
Дарья Русакова
кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Кроме того, тем, кто собирается загорать, следует включить в свой рацион морепродукты и орехи, богатые маслами, говорит Русакова.

"Полезные жирные кислоты обладают антиоксидантной активностью, а значит, будут защищать кожу от негативных влияний ультрафиолета", – объясняет специалист.

Диетолог также посоветовала пить достаточное количество жидкости, чтобы увлажнять кожу, поскольку при воздействии солнечного света она будет испытывать большой стресс.

"Загорать в любом случае нужно с осторожностью, в определенные часы и обязательно с использованием солнцезащитного крема", – заключила эксперт.

Ранее дерматолог Инна Петросова посоветовала не загорать на солнце с 10 до 16 часов. Дело в том, что в это время уровень ультрафиолета очень высокий и человек может получить ожоги. Совсем воздержаться от загара эксперт посоветовала людям со слишком светлой кожей и большим количеством родинок на теле, которые могут переродиться в злокачественные образования.

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