Оранжевые овощи и фрукты помогут улучшить загар – диетолог

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала Москве 24, что оранжевые овощи и фрукты помогут быстрее получить красивый персиковый загар.
Специалист посоветовала перед принятием солнечных ванн употреблять продукты с большим содержанием каротиноидов: абрикосы, персики и морковь.
"От этих фруктов и овощей загар формируется более быстро и он более стойкий", – отмечает специалист.
Кроме того, тем, кто собирается загорать, следует включить в свой рацион морепродукты и орехи, богатые маслами, говорит Русакова.
"Полезные жирные кислоты обладают антиоксидантной активностью, а значит, будут защищать кожу от негативных влияний ультрафиолета", – объясняет специалист.
Диетолог также посоветовала пить достаточное количество жидкости, чтобы увлажнять кожу, поскольку при воздействии солнечного света она будет испытывать большой стресс.
"Загорать в любом случае нужно с осторожностью, в определенные часы и обязательно с использованием солнцезащитного крема", – заключила эксперт.
Ранее дерматолог Инна Петросова посоветовала не загорать на солнце с 10 до 16 часов. Дело в том, что в это время уровень ультрафиолета очень высокий и человек может получить ожоги. Совсем воздержаться от загара эксперт посоветовала людям со слишком светлой кожей и большим количеством родинок на теле, которые могут переродиться в злокачественные образования.
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