Врач назвала вещества, которые могут спровоцировать аллергию на солнце

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник "Атлас" Анна Жилкина предупредила, что некоторые компоненты косметики, бытовой химии и лекарств могут вызывать аллергию на солнце. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам специалиста, аллергия на солнце – это патологический отклик кожи на ультрафиолет.
"Аллергия на солнце проявляется на открытых участках тела в виде покраснения и отека кожи, очень мелкой и зудящей сыпи. Ключевую роль в этой патологической реакции кожи играют фотосенсибилизаторы – вещества, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету", – рассказала Жилкина.
Дерматовенеролог объяснила, что фотосенсибилизаторы встречаются в таких травах и растениях, как петрушка, сельдерей, тысячелистник, зверобой, инжир и гречиха, а также некоторых других. Фотоаллергены также можно встретить в составе солнцезащитных кремов, косметики, парфюмерии, мыла, шампуней и средств бытовой химии.
Что касается лекарств, то в этом случае аллергическая реакция может наступить из-за применения обезболивающих наружных препаратов с кетопрофеном, некоторых антибиотиков, транквилизаторов и антидепрессантов.
Врач-дерматолог Елена Скорогудаева ранее объяснила, каким людям нельзя загорать на солнце. Негативному влиянию ультрафиолета, по словам специалиста, подвержены люди с розовой кожей, голубыми глазами и светлыми или рыжими волосами.
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