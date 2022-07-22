Поезда не будут ходить между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" БКЛ с 23 июля

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

17:13

Врач назвала вещества, которые могут спровоцировать аллергию на солнце

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник "Атлас" Анна Жилкина предупредила, что некоторые компоненты косметики, бытовой химии и лекарств могут вызывать аллергию на солнце. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста, аллергия на солнце – это патологический отклик кожи на ультрафиолет.

"Аллергия на солнце проявляется на открытых участках тела в виде покраснения и отека кожи, очень мелкой и зудящей сыпи. Ключевую роль в этой патологической реакции кожи играют фотосенсибилизаторы – вещества, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету", – рассказала Жилкина.

Дерматовенеролог объяснила, что фотосенсибилизаторы встречаются в таких травах и растениях, как петрушка, сельдерей, тысячелистник, зверобой, инжир и гречиха, а также некоторых других. Фотоаллергены также можно встретить в составе солнцезащитных кремов, косметики, парфюмерии, мыла, шампуней и средств бытовой химии.

Что касается лекарств, то в этом случае аллергическая реакция может наступить из-за применения обезболивающих наружных препаратов с кетопрофеном, некоторых антибиотиков, транквилизаторов и антидепрессантов.

Врач-дерматолог Елена Скорогудаева ранее объяснила, каким людям нельзя загорать на солнце. Негативному влиянию ультрафиолета, по словам специалиста, подвержены люди с розовой кожей, голубыми глазами и светлыми или рыжими волосами.

Эксперты рассказали, как выбрать солнцезащитный крем

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать