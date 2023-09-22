Эксперт рассказала, как правильно и как долго можно хранить мед

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Натуральный мед не стоит хранить больше двух лет, предупредила специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Наталья Третьякова. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт объяснила, что по прошествии этого времени полезные свойства меда слабеют.

"В натуральном меде развитие гнилостных процессов практически невозможно, и вредные микроорганизмы не смогут испортить его. Но целебные свойства продукта со временем теряются", – добавила она.

Третьякова обратила внимание, что для хранения меда лучше всего подходит стеклянная или керамическая посуда, которую можно плотно закрыть. Она также уточнила, что температура должна быть в диапазоне 0–20 градусов.

Эксперт подчеркнула, что нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на емкость с медом. Как отметила Третьякова, под действием высоких температур может быть уничтожен фермент ингибин, который обеспечивает противомикробные свойства.

Ранее лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев обратился в Роспотребнадзор с предложением подумать над включением меда в меню российских школ.

Политик утверждает, что употребление меда способствует укреплению иммунитета и снижению утомляемости. Он привел в пример слова главного санитарного врача Республики Алтай Леонида Щучинова, который заявлял, что включение меда в меню некоторых школ привело к снижению заболеваемости учеников.



"Доктор 24": мед