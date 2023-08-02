"Новые люди" предложили включить мед в школьное меню

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Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев обратился в Роспотребнадзор с предложением подумать над включением меда в меню российских школ. Об этом сообщает ТАСС.

Политик утверждает, что употребление меда способствует укреплению иммунитета и снижению утомляемости. Он привел в пример слова главного санитарного врача Республики Алтай Леонида Щучинова, который заявлял, что включение меда в меню некоторых школ привело к снижению заболеваемости учеников.

Кроме того, по мнению Нечаева, реализация его инициативы позволит поддержать малых и средних производителей меда в РФ: например, поставлять продукцию в школы могут локальные фермерские хозяйства.

"Прошу вас <...> оценить целесообразность внесения изменений в методические рекомендации Роспотребнадзора <...> в целях включения меда в рекомендуемое примерное меню и в список необходимых среднесуточных наборов пищевых продуктов для обучающихся в школах России", – написал парламентарий в обращении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 1 сентября этого года все младшеклассники государственных и муниципальных школ начнут получать бесплатное горячее питание. Нововведение охватит порядка 7,5 миллиона школьников.



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