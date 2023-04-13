В школах РФ снизилось число нарушений с питанием учеников – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Роспотребнадзор фиксирует снижение числа нарушений в вопросе питания в школьных столовых. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала НТВ.

"Школьное питание – это тоже один из президентских проектов. <...> Хочу сказать, что он очень эффективен. По нашим данным, перестали хулиганить с рационом питания. Дети [питаются] более полноценно, как положено", – сказала она.

В частности, по ее словам, школьники начали получать в своем рационе фрукты, правильные углеводы и правильные белки. Кроме того, Попова добавила, что большие деньги выделены на приведение в порядок столовых и закупку необходимого оборудование.

В качестве доказательства эффективности работы она привела снижение показателя несъедаемости. В некоторых регионах, утверждает глава Роспотребнадзора, он достигал 80%, а уже сегодня такого нет нигде.

Ранее в Госдуме предложили вернуть в школах "рыбный день". Многие ученики отказываются есть рыбу, поскольку школьные повара готовят ее по устаревшим рецептам. Кроме того, родители часто и сами не осознают пользу рыбы. Чтобы решить проблему, в ГД считают необходимым изменить рецептуру блюд и выделить под употребление рыбы отдельный день.

Московские школьники смогут самостоятельно формировать меню завтрака и обеда в столовой

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