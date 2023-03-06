Льготное питание стало автоматически назначаться детям из малообеспеченных семей в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В столице теперь автоматически назначается льготное питание в школьных столовых детям из малообеспеченных семей. Их родителям больше не нужно подавать соответствующее заявление. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для оформивших ежемесячные выплаты на ребенка электронная услуга "Подача заявления о предоставлении питания за счет средств бюджета города Москвы" предоставляется в проактивном режиме. Родителям на электронную почту или в личном кабинете поступит информация, до какого срока действует эта мера поддержки.

По словам председателя комитета государственных услуг столицы Елены Шинкарук, подобный обновленный формат позволит назначить школьнику льготное питание, как только ему будет присвоена соответствующая категория.

"Все документы, необходимые для подтверждения, уже будут внесены в систему. Подобная система сокращает срок предоставления услуги до одного рабочего дня", – добавила она.

Как отметили в департаменте информационных технологий Москвы, услуга по подаче заявления на предоставление льготного питания является одной из самых популярных на портале мэра и правительства столицы. Она появилась в 2019 году, с тех пор жители города направили более 1,6 миллиона электронных заявлений.

Замглавы столичного департамента образования и науки Алена Шахова добавила, что благодаря межведомственному взаимодействию в Москве родители школьников избавлены от лишних забот с бумажными справками и заявлениями.

"Так, данные об отсутствии ребенка по болезни передаются из поликлиник в школы и автоматически отображаются в электронном журнале учителя в "Московской электронной школе", – отметила она.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 20 новых школ и детских садов откроются в столице благодаря проектам комплексного развития территорий (КРТ). Мэр напомнил, что в рамках программы КРТ в порядок приводят бывшие промзоны и неэффективно используемые участки.

До этого стало известно, что первая редакция ГОСТа на школьную форму появится весной текущего года. В апреле начнется публичное обсуждение стандарта с экспертным сообществом, которое продлится не менее двух месяцев.



Собянин: Более 20 новых школ и детсадов откроются в Москве благодаря проектам КРТ

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