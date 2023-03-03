В РФ могут создать квоту для абитуриентов из приграничных регионов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил российским парламентариям и правительству рассмотреть возможность выделения квоты для поступления в вузы для выпускников из Курской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую инициативу Музаев озвучил на заседании комитета Госдумы по просвещению.

"Посчитаем, сколько этих ребят (из приграничных регионов. – Прим. ред.), сколько из них идет в вузы, промониторим, в какие вузы идут. И дальше, может быть, с министерством образования и науки, <...> они бюджетные места распределяют, обговорить какую-нибудь квоту доступную", – сказал он.

Музаев пояснил, что речь идет о выделении квоты, как для абитуриентов-целевиков.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор разрабатывает для школьников из Курской, Белгородской и Брянской областей возможность получения аттестатов по итогам текущих оценок, без сдачи ЕГЭ.

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