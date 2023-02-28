В Думу внесли проект об особом порядке аттестации в школах регионов, обстреливаемых ВСУ

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о введении особого порядка государственной итоговой аттестации в школах в приграничных регионах, которые обстреливаются ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По его словам, предлагается также установить особый порядок поступления выпускников из этих регионов в вузы. Речь идет о системе, аналогичной той, что будет организована в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

Сенатор подчеркнул, что, "когда линия фронта находится совсем недалеко", необходимо думать о безопасности детей. В связи с этим партия считает пока нецелесообразным проводить ЕГЭ в приграничных регионах в привычном виде.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор разрабатывает для школьников из Курской, Белгородской и Брянской областей возможность получения аттестатов по итогам текущих оценок, без сдачи ЕГЭ.

Председатель ведомства Анзор Музаев также рассказал, что все старшеклассники из российских регионов России, кроме Херсонской области, будут сдавать единый государственный экзамен в 2023 году. Он отметил, что в ДНР, ЛНР и Запорожской области уже нашлись желающие, хотя школьникам из этих субъектов можно не сдавать ЕГЭ.

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