12:44Общество
Школьникам из приграничных регионов РФ могут разрешить получить аттестат без ЕГЭ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Рособрнадзор разрабатывает для школьников из Курской, Белгородской и Брянской областей возможность получения аттестатов по итогам текущих оценок, без сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ведомства Анзора Музаева.
"Это в первую очередь у нас Курская, Белгородская области, меньше проблем в Брянской области, по отзывам с места. Там действительно очень много ребят, в приграничных регионах, уже долгое время в дистанционном формате находятся", – отметил Музаев.
По словам главы Рособрнадзора, в настоящее время разрабатывается возможность получить аттестат в формате школьной аттестации.
Между тем Музаев рассказал, что все старшеклассники из российских регионов России, кроме Херсонской области, будут сдавать единый государственный экзамен в 2023 году. Он отметил, что в ДНР, ЛНР и Запорожской области уже нашлись желающие, хотя школьникам из этих субъектов можно не сдавать ЕГЭ.
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