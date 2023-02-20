В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ в 2023 году не будут сдавать только в Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все школьники из регионов России, кроме Херсонской области, будут сдавать единый государственный экзамен в текущем году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

"На 1 февраля выпускники из Херсонской области не заявились. С трех других территорий – Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской области – желающие, как ни странно, есть, хотя у них есть право не сдавать ЕГЭ", – отметил Музаев.

В октябре прошлого года руководитель Рособрнадзора заявил, что российские регионы получат право перенести сдачу выпускных экзаменационных работ в 2023-м, если от этого будет зависеть безопасность воспитанников.

По словам Музаева, сейчас уже созданы предложения об особом порядке организации государственной итоговой аттестации в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.



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