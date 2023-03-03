Первая редакция ГОСТа на школьную форму появится весной 2023 года

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Первая редакция ГОСТа на школьную форму появится весной текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

"Еще во время действия предварительного национального стандарта на школьную форму мы обработали более 100 предложений от заинтересованных производителей и отраслевых объединений, которые касаются ассортимента, гигиенических показателей изделий и используемых материалов", – сообщили в организации.

Замруководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, что все замечания будут учитываться при разработке первой редакции ГОСТ. В апреле этого года начнется публичное обсуждение стандарта с экспертным сообществом, которое продлится не менее двух месяцев. Окончательное утверждение редакции ГОСТа планируется на конец 2024 года.

В организации напомнили, что ГОСТ в России является добровольным для применения. Но образовательные учреждения по желанию смогут учесть требования стандартов при установлении внутренних требований в одежде учащихся.

Отмечается, что ГОСТ разрабатывают Роскачество и Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности после получения результатов исследований (АО "ИНПЦ ТЛП"), которые организация проводит по поручению Минпромторга РФ.

Ранее замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев предложил закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников.

Корнеев отметил, что ученики не должны в школе ходить в рваных джинсах, балахонах и другой подобной одежде. Также он напомнил, что в данный момент это не обязанность, а право, которым воспользовались уже 37 регионов России.



В Москве не планируют вводить единую школьную форму

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!