В РФ предложили вернуть патриотические значки на школьную форму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В РФ предложили ввести норму ношения патриотических значков как элемента школьной формы, дизайн смогут проработать сами дети. С такой инициативой выступила первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова, которая обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову.

"Не менее важными являются и вопросы внешнего вида школьников. Речь идет не только о школьной форме, но и о школьных значках, ношение которых является важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации. Это простая, но очень значимая вещь", – приводит слова из обращения Лантратовой РИА Новости.

Депутат отметила, что школьные значки станут предметом гордости юных жителей России. По ее мнению, элемент превратится в атрибут патриотизма. Лантратова также указала, что инициативу следует провести за счет государства. Она предложила реализовать идею через молодежную организацию "Движение первых".

Парламентарий также напомнила о новой инициативе "Разговоры о важном". Учебный предмет был принят положительно, а значки в будущем помогут взглянуть на вопрос с воспитанием детей комплексно, считает она.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что в российских школах следует ввести урок "Час мужества" в рамках "Разговоров о важном".

Такие мероприятия могли бы организовывать раз в месяц. Школьникам на уроках смогут рассказать о биографиях героев РФ.

Участники СВО смогут вести в школах ОБЖ после переподготовки

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!