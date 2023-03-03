Отмену ЕГЭ из-за перехода на новую систему образования в России не обсуждали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ в связи с отказом РФ от Болонской системы образования не обсуждается в стране. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с единым государственным экзаменом", – цитирует его ТАСС.

С инициативой о возвращении к базовой системе образования в вузах РФ выступил Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Президент уточнил, что срок обучения по направлениям должен составить от 4 до 6 лет.

Путин подчеркнул, что современная базовая система образования должна объединить в себе лучшие советские практики и опыт, наработанный в сфере за последние десятилетия. Он поручил взять контроль за изменениями в сфере Общероссийскому народному фронту.

Позже глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков пояснил, что аспирантура в России сохранится как отдельный вид подготовки кадров для исследований и разработок. Программы бакалавриата продолжат котироваться в России и за рубежом. Однако область магистратуры могут переработать так, чтобы на ее направления шли за знаниями, а не за дипломами.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал оперативно подготовиться к возвращению традиционной системы образования в российских вузах. Он поручил членам кабмина в короткие сроки скорректировать существующую нормативную базу в сотрудничестве с депутатами и сенаторами.



В РФ могут вернуться к традиционной системе высшего образования

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