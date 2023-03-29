В Госдуме предложили активнее привлекать родителей к контролю за питанием школьников

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Родители должны активнее привлекаться к контролю за качеством горячего питания школьников на всех стадиях процесса, в том числе посещать с проверками цеха, где готовятся блюда. Соответствующие рекомендации комитет Госдумы по просвещению направил в правительство РФ и региональным властям, сообщает газета "Известия".

Кроме того, предлагается ужесточить систему госзакупок продуктов питания для школ и повысить как административную, так и уголовную ответственность для недобросовестных поставщиков.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что в школах, где налажен родительский контроль за питанием школьников, число жалоб на его качество снижается в пять раз. В связи с этим и предлагается максимально расширить возможности участия родителей в этой работе, добавила она.

"И сами родители будут спокойны, что их дети действительно получают питание, соответствующее всем требованиям", – рассказала Казакова.

Вместе с тем в родительском сообществе выразили мнение, что такими проверками на производстве должны заниматься компетентные специалисты.

По мнению председателя Центрального совета Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, более действенным механизмом контроля стало бы создание специального сайта, на котором родители могли бы задавать свои вопросы или оперативно сообщать о фактах некачественного питания. В свою очередь, соответствующие органы реагировали бы на эти обращения.

Ранее сообщалось, что в Москве стало автоматически назначаться льготное питание в школьных столовых детям из малообеспеченных семей. Их родителям больше не нужно подавать соответствующее заявление.

До этого первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что ведомство на ежедневной основе отслеживает изменения цен на продукты для школьного питания.

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