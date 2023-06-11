В Госдуме предложили обеспечить охраной школы в малых городах РФ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Госдуме попросили правительство РФ обеспечить профессиональной охраной школы в малонаселенных пунктах. Об этом сообщает газета "Известия".

С соответствующей инициативой обратился первый зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный. Он попросил пересмотреть постановление кабмина "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения РФ".

Так, в прошлом году в него внесли поправки, по которым образовательные учреждения в населенных пунктах численностью населения менее 100 тысяч человек не подлежат охране.

По словам Выборного, складывается несправедливая ситуация, когда в крупных городах школы охраняют на должном уровне, а в малонаселенных пунктах подобная роль возложена на технический персонал.

В связи с этим важно добиться, чтобы все школы без исключения были оборудованы постами охраны и обеспечены высококвалифицированными кадрами, добавил депутат.

Парламентарий отметил, что причиной его запроса в правительство стали обращения граждан в Госдуму, которые обеспокоены сложившейся ситуацией.

Тема защиты детей в школах поднималась еще на парламентских слушаниях в 2021 году, рассказала глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она добавила, что также уже обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением обеспечить охрану всех школ, чтобы там была полиция или Росгвардия.

По словам Останиной, у самих школ в небольших поселках нет необходимых средств на эти цели, в отличие, например, от Москвы.

Подобного рода охрана должна появиться именно в сегодняшнее время в условиях спецоперации на Украине, считает заслуженный учитель РФ Любовь Павлюченкова. По ее словам, на фоне всевозможных провокаций со стороны Украины, дети оказываются самыми незащищенными в таких условиях.

Эксперты подчеркнули, что на сегодняшний день в России имеются ресурсы и возможности, чтобы обеспечить охрану и антитеррористическую защищенность всех образовательных организаций.

В сентябре прошлого года Анатолий Выборный заявил о несовершенстве действующего законодательства в области работы частных охранных предприятий (ЧОП), которые охраняют школы.

Закон был принят в 1992 году и не препятствует тому, чтобы охранниками в школах работали не подходящие ни по возрасту, ни по профессиональной подготовке люди.