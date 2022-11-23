Эксперт объяснил, может ли охранник с судимостью работать в школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские законы не ограничивают работу лиц с судимостью в частной охранной организации (ЧОП). Об этом рассказал руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов.

По словам эксперта, к работе в ЧОП допускают с погашенной судимостью. Решение о ее статусе принимает специалист лицензионно-разрешительной службы Росгвардии.

При этом решение при приеме на работу сотрудника с судимостью, например в детских садах, спортивных учреждениях и других, принимает директор, уточнил Насонов.

"Могу успокоить. Как правило, люди со стороны на эту работу не привлекаются. Чаще всего попадают по рекомендации. Или предварительно проверяются с помощью звонка на предыдущее место работы", – объяснил специалист.

В случае нарушений на рабочем месте с сотрудниками ЧОП чаще всего прекращают сотрудничество по "собственному желанию", сообщает сайт "Аргументы и Факты".

До этого в образовательном учреждении Раменского городского округа охранник избил своего напарника. Инцидент произошел в ходе совместного распития спиртных напитков.

В результате происшествия пострадавший скончался на месте от полученных травм. Позже стало известно, что обвиняемый в убийстве напарника был судим по статьям о краже о разбое.

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