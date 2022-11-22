Обвиняемого в убийстве напарника за пьянство арестовали в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Охранник, обвиняющийся в убийстве напарника за пьянство, арестован и заключен в СИЗО решением суда в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, инцидент между мужчинами произошел во время совместного распития спиртного на рабочем месте 20 ноября. Обвиняемый в убийстве избил напарника. В результате полученных трав мужчина скончался на месте.

44-летнему охраннику предъявлено обвинение по части 4 статьи 11 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего").

"Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

До этого знакомая обвиняемого в убийстве рассказала, что случившееся стало для нее неожиданностью. Как сообщила женщина, ранее она никогда не замечала за мужчиной агрессивного поведения и внезапного проявления злости.

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