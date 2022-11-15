На свадебном банкете под Томском один из гостей ударил невесту ножом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В городе Стрежевом Томской области мужчина напал на невесту во время свадебного банкета и нанес ей множественные ножевые ранения. Полиция уже задержала подозреваемого, передает управление МВД России по региону.

Сообщение об инциденте поступило из больницы, в приемное отделение которой была доставлена раненая женщина. Уточнялось, что пострадавшая получила травмы на банкете в честь своей свадьбы, который проходил в ее квартире.

Сотрудники уголовного розыска направились на место происшествия и опросили свидетелей произошедшего. Выяснилось, что на женщину напал один из гостей.

"По предварительным данным, во время застолья у подозреваемого произошел конфликт с молодоженами, поэтому он покинул банкет. Спустя некоторое время новоиспеченная семейная пара захотела продолжить разговор с ним и по телефону пригласила в подъезд дома. Он вернулся к ним, но уже с ножом за пазухой", – говорится в сообщении МВД.

Подозреваемый несколько раз ударил ножом невесту, после чего ушел к себе домой. Судебная экспертиза установила, что полученные потерпевшей травмы относятся к категории тяжкого вреда здоровью.

Полиция задержала 36-летнего местного жителя по подозрению в нападении. По данным МВД, он уже ранее привлекался к уголовной ответственности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Фигурант заключен под стражу.

Ранее стало известно, что СК РФ запросил арест для подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе на востоке Москвы. Трагедия произошла в октябре 2022 года. Возле озера Святого было найдено тело подростка с множественными телесными повреждениями в области лица и туловища.

По информации правоохранительных органов, по делу проходят двое подозреваемых. Было установлено, что они избили подростка и заставили его снять верхнюю одежду, после чего скрылись с места происшествия, заметив его ухудшившееся состояние.

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